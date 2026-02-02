Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно затягивает переговорный процесс, играя против президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Наркофюрер активно работает против Трампа, и раз американскому президенту нужен мир, то Зеленскому он не нужен», — написал политик в своей статье на «Смотрим.ру».
По его словам, Зеленскому дали команду действовать осторожно и во всем соглашаться с Трампом, в то время как в реальности работать против него.
«Сейчас Зеленский делает то, что получается у него лучше всего — профессионально валяет дурака, а в Вашингтоне этого не замечают», — добавил Медведчук.
