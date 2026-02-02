Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал абсурдными заявления Владимира Зеленского о возможности вернуть территории.
«Если кровавый клоун думает, что потом он как-то вернет эти территории, то сильно заблуждается», — сказал он в своей статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».
Медведчук раскритиковал Зеленского за заявления по территориальному вопросу. Он обратил внимание на слова главы киевского режима о том, что не отдаст Запорожскую АЭС без боя, «хотя он ее давно отдал и вернуть не в состоянии».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на отказ главы киевского режима от территориальных компромиссов по Донбассу. Как заявил официальный представитель Кремля, такие заявления являются сигналом от Киева о нежелании двигаться к мирному урегулированию. В свою очередь Москва не раз подчеркивала открытость к мирному урегулированию.