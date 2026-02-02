Медведев отреагировал на идею размещения иностранного контингента на Украине

Россия выступает против размещения иностранных военных контингентов на территории Украины в качестве меры обеспечения безопасности. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.
По его словам, подобные инициативы являются неприемлемыми для российской стороны и могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал настырностью желание Европы разместить войска на Украине. Официальный представитель Кремля также назвал опасным укрепление украинской армии в качестве гарантий безопасности для Киева.