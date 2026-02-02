Ричмонд
В Славянске-на-Кубани и поселке Афипском пострадали многоквартирный и частный дома

Беспилотники ВСУ минувшей ночью снова совершили атаку на территории Кубани. В двух районах региона пострадала частная собственность.

В Славянске-на-Кубани во время нападения БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. Также в поселке Афипском Северского района была повреждена крыша частного дома. Территорию домовладения оцепили, сообщает оперштаб Краснодарского края.

На места направили специалистов оперативных и специальных служб.

Напомним, что также сегодня ночью в Красноармейском районе возле частного дома обнаружили обломки украинского БПЛА.

