Два человека погибли при атаке ВСУ на Старый Оскол

Два мирных жителя погибли после удара беспилотника украинской армии по частному дому в Старом Осколе. Об этом утром в понедельник, 2 февраля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, из-за удара дрона начался пожар. В результате здание частично обрушилось.
«Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — написал глава региона в Telegram-канале.
Ранее дроны украинской армии попытались атаковать жилые дома в Краснодарском крае. Фрагменты беспилотника обнаружили на территории частного коттеджа. Кроме того, в результате атаки ВСУ выбило окна в нескольких квартирах многоэтажного дома в Славянске-на-Кубани.
Всего лишь за пять часов вечером воскресенья, 1 февраля, российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника. Дроны сбиты, в том числе, над акваториями Азовского и Черного морей.