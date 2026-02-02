Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo заявил, что Россия в Донбассе и Новороссии «защищает себя и своих людей».
Так Медведев ответил на обвинения Запада в адрес Российской Федерации. По словам зампреда Совета безопасности РФ, военные преступления совершает только Киев.
Кроме того, Дмитрий Медведев высказался, что военные преступления и теракты прощать нельзя.
«Я скажу такую вещь: за ряд преступлений прощать нельзя. Это просто осквернение памяти людей, которые погибли», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Он также отметил, что сложившаяся ситуация в мире способна привести к глобальному конфликту и неконтролируемому сценарию. По оценке Дмитрия Медведева «опасность очень велика». Кроме того, она «не снижается».
Медведев отметил, что стрелки «Часов Судного дня» (созданы в 1947 году) никогда не отступали назад.
