«Грады» накрыли ротацию ВСУ под Купянском. Видео

Артиллеристы 27-й гвардейской отдельной Севастопольской мотострелковой бригады группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и укрепленные позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Разведданные о крупном скоплении живой силы противника были получены от операторов беспилотников, которые зафиксировали момент ротации подразделений ВСУ и подвоза боеприпасов на позиции. Получив координаты, расчеты РСЗО «Град» оперативно выдвинулись на огневой рубеж и нанесли удар 122-мм реактивными снарядами.
В результате залпов были поражены опорные пункты и техника противника. Весь процесс поражения объектов в режиме реального времени контролировался БПЛА.