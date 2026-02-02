Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Грады» накрыли ротацию ВСУ под Купянском. Видео

На Купянском направлении расчеты РСЗО 27-й бригады уничтожили укрепления и резервы ВСУ. Удар наносился по координатам с беспилотников в момент подвоза боеприпасов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллеристы 27-й гвардейской отдельной Севастопольской мотострелковой бригады группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и укрепленные позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Разведданные о крупном скоплении живой силы противника были получены от операторов беспилотников, которые зафиксировали момент ротации подразделений ВСУ и подвоза боеприпасов на позиции. Получив координаты, расчеты РСЗО «Град» оперативно выдвинулись на огневой рубеж и нанесли удар 122-мм реактивными снарядами.

В результате залпов были поражены опорные пункты и техника противника. Весь процесс поражения объектов в режиме реального времени контролировался БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше