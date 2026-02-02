Эксперт раскрыл, сколько зарабатывают иностранные наемники ВСУ

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что легионеры из-за рубежа на Украине получают разную оплату. По его словам, при поступлении на службу наемник может рассчитывать на единовременное вознаграждение в размере от 3,5 до 4 тысяч долларов, а затем его ежемесячный заработок составит 1,5 — 2 тысячи долларов. «Еще есть боевые выплаты — это плюс 10−15 процентов к ежемесячным», — добавил эксперт.