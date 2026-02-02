Эксперт раскрыл, сколько зарабатывают иностранные наемники ВСУ

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что легионеры из-за рубежа на Украине получают разную оплату. По его словам, при поступлении на службу наемник может рассчитывать на единовременное вознаграждение в размере от 3,5 до 4 тысяч долларов, а затем его ежемесячный заработок составит 1,5 — 2 тысячи долларов. «Еще есть боевые выплаты — это плюс 10−15 процентов к ежемесячным», — добавил эксперт.
Матвийчук уточнил, что вознаграждение для высоквалифицированных военных: снайперов, инструкторов может быть существенно выше. По его данным, размер ежемесячных выплат для этой категории военнослужащих варьируется в пределах 6−7 тысяч долларов.
Эксперт обратил внимание, что уровень смертности среди наемников является очень высоким. Матвийчук уточнил, что в начале 2025 года в ВСУ служили порядка 10 тысяч иностранных наемников, а к декабрю их число сократилось до 3,5 тысячи человек.
Ранее стало известно, что Киев намерен привлечь в ряды украинской армии наемников из Аргентины. Боевиков планируют включить в состав подразделения ВСУ «Специальная латинская бригада».