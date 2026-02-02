ВС РФ освободили Придорожное в Запорожской области

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения Восточной группировки войск. Бойцам удалось продвинуться в глубину обороны противника.
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские войска освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения Восточной группировки войск. Бойцам удалось продвинуться в глубину обороны противника.