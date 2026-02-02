Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям украинских войск в ряде районов ДНР и Харьковской области, противник потерял более 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красный Лиман в ДНР, Кутьковка, Паламаревка, Петровка, Грушевка, Осадьковка и Новоплатоновка в Харьковской области.

«Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.