Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красный Лиман в ДНР, Кутьковка, Паламаревка, Петровка, Грушевка, Осадьковка и Новоплатоновка в Харьковской области.
«Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.