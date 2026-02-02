Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Восток»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток», сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 320 военнослужащих, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.