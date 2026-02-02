Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Восток»

«Противник потерял более 320 военнослужащих, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.
Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.