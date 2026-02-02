Группировка «Центр» уничтожила более 410 боевиков ВСУ за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Святогоровка, Красноярское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410-ти военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.