ВС России уничтожили три установки HIMARS ВСУ за сутки

«Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300» — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111977 беспилотных летательных аппаратов, 649 зенитных ракетных комплексов, 27445 танков и других боевых бронированных машин, 1657 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33006 орудий полевой артиллерии и минометов, 53475 единиц специальной военной автомобильной техники.