Войска «Юга» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Степановка, Липовка, Никифоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два склада материальных средств», — говорится в сводке ведомства.