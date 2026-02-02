Ричмонд
Войска «Юга» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк за сутки в зоне ответственности российской «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Степановка, Липовка, Никифоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два склада материальных средств», — говорится в сводке ведомства.