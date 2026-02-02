TNI: Черное море превращается в рассадник морских беспилотников

В последнем разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании о военном конфликте на Украине подчеркивается, что Военной-морской флот России пытается «сократить разрыв с более успешными асимметричными морскими силами Украины».
В январе этого года, согласно статье, появились кадры, на которых видно, как российское безэкипажное надводное судно «Сириус-82» дистанционно уничтожает плавсредства ВСУ в дельте Днепра.
Россия разрабатывает и другие морские беспилотники, отмечает Атламазоглу. В августе, российские военные использовали надводный БЭК для атаки разведывательного корабля ВМС Украины «Симферополь» на Дунае. Удар, как утверждает автор, был успешным и украинское судно было потоплено. Это было первое сообщение об использовании российского надводного беспилотника против украинского военного корабля или судна обеспечения.
Атламазоглу обращает внимание на то, что для проведения операции Россия применила два беспилотника — воздушный (дрон-разведчик «Орион») и морской, — что подчеркивает перспективность совместной работы беспилотных систем.
Согласно статье, воздушные, наземные или морские беспилотные аппараты предоставляют современным вооруженным силам жизненно важные возможности для нанесения кинетических ударов, наблюдения и сбора разведывательных данных. Уроки, извлеченные из украинского конфликта, лишний раз доказывают полезность беспилотных систем в современной войне.
На его взгляд, до сих пор ВСУ лидировали в создании новых и эффективных морских дронов, но Россия быстро наверстывает упущенное.