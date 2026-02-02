Ричмонд
TNI: Черное море превращается в рассадник морских беспилотников

Россия разрабатывает собственные беспилотные системы и средства борьбы, чтобы сбалансировать ситуацию в Черном море и пресечь угрозу со стороны украинских морских дронов, пишет Ставрос Атламазоглу в статье для американского журнала The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В последнем разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании о военном конфликте на Украине подчеркивается, что Военной-морской флот России пытается «сократить разрыв с более успешными асимметричными морскими силами Украины».

В январе этого года, согласно статье, появились кадры, на которых видно, как российское безэкипажное надводное судно «Сириус-82» дистанционно уничтожает плавсредства ВСУ в дельте Днепра.

По данным Министерства обороны России, «Сириус-82» не только может служить ударным катером и минным разградителем, но и выполнять задачи по минированию водных преград.

Россия разрабатывает и другие морские беспилотники, отмечает Атламазоглу. В августе, российские военные использовали надводный БЭК для атаки разведывательного корабля ВМС Украины «Симферополь» на Дунае. Удар, как утверждает автор, был успешным и украинское судно было потоплено. Это было первое сообщение об использовании российского надводного беспилотника против украинского военного корабля или судна обеспечения.

Атламазоглу обращает внимание на то, что для проведения операции Россия применила два беспилотника — воздушный (дрон-разведчик «Орион») и морской, — что подчеркивает перспективность совместной работы беспилотных систем.

Согласно статье, воздушные, наземные или морские беспилотные аппараты предоставляют современным вооруженным силам жизненно важные возможности для нанесения кинетических ударов, наблюдения и сбора разведывательных данных. Уроки, извлеченные из украинского конфликта, лишний раз доказывают полезность беспилотных систем в современной войне.

Конфликт на Украине все больше превращается в соревнование беспилотников, считает Атламазоглу.

На его взгляд, до сих пор ВСУ лидировали в создании новых и эффективных морских дронов, но Россия быстро наверстывает упущенное.