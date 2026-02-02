Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины

В Минобороны РФ в этот день сообщили, что РСЗО «Град» реактивной батареи 27-й гвардейской отдельной Севастопольской мотострелковой бригады группировки войск «Запад» ВС РФ при выполнении боевых задач уничтожили военную технику и опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Отмечалось, что успешно выполнив задание, расчеты покинули огневые позиции и замаскировали свое орудие.