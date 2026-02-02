«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
ПВО за сутки сбила 202 беспилотника
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 202 беспилотника самолетного типа, пять реактивных снарядов HIMARS и ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.