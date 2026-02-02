Морпехи Северного флота провели рейд в тыл врага на трофейных «Хамви». Видео

Разведчики 61-й бригады морской пехоты Северного флота провели уникальную операцию, захватив два украинских автомобиля Humvee и использовав их для разведки в тылу противника. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц.
Как выяснилось, в ходе выполнения боевого задания морпехи столкнулись с группой украинских военных. В результате скоротечного боя враг был уничтожен, а в качестве трофеев достались две исправные машины.
Захваченный транспорт было решено использовать для оперативного сбора разведданных. Переодевшись в украинскую форму, российские бойцы на трофейных автомобилях пересекли линию фронта и заехали вглубь территории ВСУ в районе Доброполья.
«Наши блокпосты были предупреждены, мы проехали мимо них. Доехали до блокпоста противника, просто помахали им рукой — они махнули нам в ответ. Проехали дальше, собрали все нужные данные и вернулись в расположение», — рассказал один из участников рейда.