Морпехи Северного флота провели рейд в тыл врага на трофейных «Хамви». Видео

«Наши блокпосты были предупреждены, мы проехали мимо них. Доехали до блокпоста противника, просто помахали им рукой — они махнули нам в ответ. Проехали дальше, собрали все нужные данные и вернулись в расположение», — рассказал один из участников рейда.