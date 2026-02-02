Ричмонд
«Искандеры» уничтожили С-300 и установки HIMARS ВСУ. Видео

Телеканал «Звезда» показал видео поражения техники ВСУ комплексами «Искандер-М». В результате ракетных ударов уничтожены зенитные комплексы С-300 и РСЗО HIMARS.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ, ликвидировав зенитно-ракетные комплексы С-300 и американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Видео объективного контроля опубликовал телеканал «Звезда».

Для поражения целей применялись оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Позиции дивизиона украинских С-300 были обнаружены и уничтожены в Днепропетровской области. Параллельно с этим в Харьковской области точным ракетным ударом были ликвидированы установки HIMARS, которые противник использовал для обстрелов.

В результате ударов техника была выведена из строя, расчеты противника уничтожены.