«Искандеры» уничтожили С-300 и установки HIMARS ВСУ. Видео

Для поражения целей применялись оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Позиции дивизиона украинских С-300 были обнаружены и уничтожены в Днепропетровской области. Параллельно с этим в Харьковской области точным ракетным ударом были ликвидированы установки HIMARS, которые противник использовал для обстрелов.