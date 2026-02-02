Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 2 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 2 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Придорожное Запорожской области.

«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях

Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады в районах поселка Терны и города Сумы Сумской области, а также четыре бригады и пограничный отряд в районах населенных пунктов Революционное, Зыбино и Нестерное Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 250 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять складов материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Российские бойцы нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов Харьковской области и города Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 180 человек. Также противник лишился танка, четырех боевых бронированных машин, 13 автомобилей и двух складов материальных средств.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

За сутки подразделения «Центра» атаковали 15 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР и сел Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 410 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

«Восток» наступает в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам в районах четырех населенных пунктов Запорожской области и села Коммунарка Днепропетровской области.

Потери ВСУ за сутки составили: более 320 боевиков, 12 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийское орудие, склад материальных средств.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Запасное, Веселянка Запорожской области и Никольское Херсонской области.

«Уничтожены до 45 военнослужащих, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА, командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

ВС РФ уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS, а также три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • пять РСЗО HIMARS;
  • 202 БПЛА самолетного типа.

