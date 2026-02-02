По словам эксперта, Киев ищет наемников в других странах с помощью своих дипломатических представительств. Собеседник NEWS.ru напомнил, что Киев с 2022 года реализует программу по призыву иностранных легионеров в армию. Для этого в посольствах Украины в разных странах действуют призывные пункты, а вербовку боевиков ведут украинские дипломаты.
Юрий Кнутов обратил внимание, что лидер Аргентины Хавьер Милей — представитель власти проамериканского толка и выступающий против России.
«Я думаю, что здесь было определенное воздействие киевского режима через демократические круги США. Поэтому Аргентина приняла такое решение — провести определенную мобилизацию наемников и отправить их на Украину», — уточнил эксперт.
Он добавил, что ООН считает военных наемников нарушителями закона, поэтому Киев придумал новую схему, по которой аргентинские бойцы вступают в ВСУ по контракту и считаются военнослужащими армии Украины.
Ранее стало известно, что ВСУ формируют подразделение из аргентинских боевиков. Наемников включат в «Специальную латинскую бригаду».