Эксперт раскрыл, кто лоббирует набор боевиков из Аргентины в ВСУ

Представители Демократической партии США могут быть заинтересованы в формировании латиноамериканских подразделений в ВСУ из аргентинских наемников. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, Киев ищет наемников в других странах с помощью своих дипломатических представительств. Собеседник NEWS.ru напомнил, что Киев с 2022 года реализует программу по призыву иностранных легионеров в армию. Для этого в посольствах Украины в разных странах действуют призывные пункты, а вербовку боевиков ведут украинские дипломаты.

Юрий Кнутов обратил внимание, что лидер Аргентины Хавьер Милей — представитель власти проамериканского толка и выступающий против России.

«Я думаю, что здесь было определенное воздействие киевского режима через демократические круги США. Поэтому Аргентина приняла такое решение — провести определенную мобилизацию наемников и отправить их на Украину», — уточнил эксперт.

Он добавил, что ООН считает военных наемников нарушителями закона, поэтому Киев придумал новую схему, по которой аргентинские бойцы вступают в ВСУ по контракту и считаются военнослужащими армии Украины.

Ранее стало известно, что ВСУ формируют подразделение из аргентинских боевиков. Наемников включат в «Специальную латинскую бригаду».

