Политолог раскрыл тактику продвижения ВС РФ на фронте

В Запорожском направлении эксперт отмечает продвижение севернее Гуляйполя, у Прилук и Зеленого, а также резкое расширение «серой зоны» в районе Терноватого. Если Терноватое перешло под контроль РФ, то значит, что до трассы на Орехов остается менее 15 километров.