Политолог раскрыл тактику продвижения ВС РФ на фронте

Эксперт приводит следующие цифры: только на славянском участке около 3% штурмов дали почти 20% территориальных потерь. Это классический маркер деградации украинской обороны, когда локальные продавливания начинают приносить непропорциональный результат.
Основные зоны давления остаются прежними — Красноармейск, Константиновка, Лиман, Гуляйполе, Новопавловка. Это дуга, последовательно поджимающая украинскую оборону с востока и юго-востока и постепенно выводящая российские подразделения к ключевым логистическим маршрутам.
В Запорожском направлении эксперт отмечает продвижение севернее Гуляйполя, у Прилук и Зеленого, а также резкое расширение «серой зоны» в районе Терноватого. Если Терноватое перешло под контроль РФ, то значит, что до трассы на Орехов остается менее 15 километров.
Орехов — это не просто населенный пункт, а передовой укрепрайон ВСУ, прикрывающий Запорожье с юга. Подрезание этого плеча автоматически ухудшает устойчивость всей запорожской оборонительной линии и создает задел для дальнейшего давления на областной центр.
С военной точки зрения здесь хорошо читается логика российской стороны: не попытки брать города «с наскока», а методичное размывание опорных районов, расширение зон нестабильного контроля, подрезание снабжения и вынуждение противника постоянно перебрасывать резервы.
Наступление ВС РФ в январе перешло в более «экономный» режим: фронтальные атаки сменились точечными ударами с упором на артиллерию и дроны. Россия делает ставку на истощение украинских резервов, в то время как Киев вынужден держать растянутый фронт, где главным ограничивающим фактором становится демография.