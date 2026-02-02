Ричмонд
Марочко: ВС РФ начали наступать на город Запорожье

ЛУГАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы, зачистив местность у Придорожного, начали наступать на город Запорожье Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«По моей информации, в Придорожном уже прошла зачистка и идет продвижение в западном направлении — по направлению населенного пункта Запорожье, который является ключевым для нас», — сказал он.

Марочко уточнил, что освобождение Придорожного позволит армии РФ отрезать группировку ВСУ в Орехове, что, в свою очередь, позволит наступать на Запорожье. «Также хотел отметить, что здесь наблюдаются некоторые бреши в обороне у противника. Неоднократно поступали заявления о самовольных оставлениях позиций, то есть украинские боевики бегут с линии боевого соприкосновения. И удержать их здесь крайне сложно, поскольку на некоторых участках оборонительная линия из себя представляет решето, чем очень грамотно пользуются наши военнослужащие», — отметил военный эксперт.

Об освобождении Придорожного Запорожской области в Минобороны РФ сообщили 2 февраля.