Марочко: ВС РФ начали наступать на город Запорожье

Марочко уточнил, что освобождение Придорожного позволит армии РФ отрезать группировку ВСУ в Орехове, что, в свою очередь, позволит наступать на Запорожье. «Также хотел отметить, что здесь наблюдаются некоторые бреши в обороне у противника. Неоднократно поступали заявления о самовольных оставлениях позиций, то есть украинские боевики бегут с линии боевого соприкосновения. И удержать их здесь крайне сложно, поскольку на некоторых участках оборонительная линия из себя представляет решето, чем очень грамотно пользуются наши военнослужащие», — отметил военный эксперт.