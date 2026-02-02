MWM: только небольшая часть танков ВСУ находится в боеспособном состоянии

Согласно статье, до начала боевых действий Украина не только имела самый большой в Европе танковый парк, но и укомплектовала его высокозатратными Т-64. Они более мобильны и требовательны к техническому обслуживанию, чем танки Т-72 и Т-90, которые составляют костяк российского парка и парков большинства бывших республик Советского Союза.
В результате Украина, по сведениям MWM, получила 2340 машин Т-64, включая 1574 современных варианта Т-64Б.
Но, как отмечает издание, сейчас возраст многих украинских танков Т-64 превышает 40 лет и уже на рубеже веков этот танк считался устаревшим. У этих машин нет возможности использовать современные боеприпасы, что серьезно ограничивает их пробивную способность даже против более дешевых российских танков, таких как Т-73Б3.
Тем не менее Т-64, по мнению издания, сыграл значительную роль в украинском конфликте. А тот факт, что более современные танки, такие как немецкие Leopard 2A6 или российский Т-80БВМ, оказались столь же уязвимы перед атаками беспилотниками или барражирующими боеприпасами, означает, что недостатки Т-64 не столь значительны, как предполагалось изначально.
По оценкам украинского специалиста по бронетанковой технике Николая Саламахи, сейчас только треть, а в некоторых случаях только пятая часть танков ВСУ считаются боеготовыми.