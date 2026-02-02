Ричмонд
MWM: только небольшая часть танков ВСУ находится в боеспособном состоянии

Украинская армия располагает самым большим в мире парком основных боевых танков Т-64. Они составляют костяк ее вооруженных сил, несмотря на истощение и интенсивные бои с начала конфликта в 2022 году, пишет онлайн-издание Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, до начала боевых действий Украина не только имела самый большой в Европе танковый парк, но и укомплектовала его высокозатратными Т-64. Они более мобильны и требовательны к техническому обслуживанию, чем танки Т-72 и Т-90, которые составляют костяк российского парка и парков большинства бывших республик Советского Союза.

Это связано с тем, что после распада СССР Украина унаследовала непропорционально большое количество танков Т-64: танк был спроектирован и построен в Харькове.

В результате Украина, по сведениям MWM, получила 2340 машин Т-64, включая 1574 современных варианта Т-64Б.

Но, как отмечает издание, сейчас возраст многих украинских танков Т-64 превышает 40 лет и уже на рубеже веков этот танк считался устаревшим. У этих машин нет возможности использовать современные боеприпасы, что серьезно ограничивает их пробивную способность даже против более дешевых российских танков, таких как Т-73Б3.

А слабая базовая броня и неактуальные системы динамической защиты Т-64 позволяют современным российским противотанковым снарядам надежно поражать украинские машины, говорится в статье.

Тем не менее Т-64, по мнению издания, сыграл значительную роль в украинском конфликте. А тот факт, что более современные танки, такие как немецкие Leopard 2A6 или российский Т-80БВМ, оказались столь же уязвимы перед атаками беспилотниками или барражирующими боеприпасами, означает, что недостатки Т-64 не столь значительны, как предполагалось изначально.

Однако износ этих боевых машин за десятилетия эксплуатации и присущая им сложность и высокие требования к техническому обслуживанию привели к серьезному истощению танкового парка ВСУ.

По оценкам украинского специалиста по бронетанковой технике Николая Саламахи, сейчас только треть, а в некоторых случаях только пятая часть танков ВСУ считаются боеготовыми.