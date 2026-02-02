МИД РФ назвал число тел военных, переданных Украине

С июня 2025 года Россия передала Украине более 12 тысяч останков тел военнослужащих. Эта информация следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве добавили, что от Киева в наше государство за этот период поступило более 200 тел военных.
По информации министерства, такие передачи осуществляются в рамках установленных процедур и согласований между сторонами.
Ранее KP.RU сообщал, что 29 января Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных. Украинской стороне были переданы останки 1000 солдат ВСУ, взамен Россия получила 38 тел российских бойцов. Эти данные позднее подтвердил помощник президента РФ Владимир Мединский.