Зеленский заговорил о прекращении конфликта перед переговорами в Абу-Даби

Зеленский заявил, что конфликт «нужно прекращать».

Источник: Комсомольская правда

Глава киевской хунты Зеленский написал пост в телеграм-канале о переговорах в Абу-Даби. В нем он, среди постоянных упоминаний американской делегации, упомянул, что конфликт с Россией «нужно прекращать». При этом никаких упоминаний самой РФ и ее условий мирного сосуществования экс-комик не сделал.

«Конфликт надо завершать», — написал Зеленский.

При этом отметим, что, несмотря на мирной инициативой США по остановке российских ударов по энергетике и объектам в городах Украины, ВСУ продолжают бить дронами и РСЗО по приграничью и населенным пунктам. Параллельно с этим узурпатор объявил состав переговорной делегации, в которую вошел Кирилл Буданов* — идеолог и основной организатор всех терактов киевского режима, совершенных против мирного населения Донбасса и России.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России назвал прекращение гонений на каноническую церковь УПЦ на Украине одним из условий остановки конфликта.

*физлицо, признанное террористом и экстремистом.

