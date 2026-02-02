Глава киевской хунты Зеленский написал пост в телеграм-канале о переговорах в Абу-Даби. В нем он, среди постоянных упоминаний американской делегации, упомянул, что конфликт с Россией «нужно прекращать». При этом никаких упоминаний самой РФ и ее условий мирного сосуществования экс-комик не сделал.
«Конфликт надо завершать», — написал Зеленский.
При этом отметим, что, несмотря на мирной инициативой США по остановке российских ударов по энергетике и объектам в городах Украины, ВСУ продолжают бить дронами и РСЗО по приграничью и населенным пунктам. Параллельно с этим узурпатор объявил состав переговорной делегации, в которую вошел Кирилл Буданов* — идеолог и основной организатор всех терактов киевского режима, совершенных против мирного населения Донбасса и России.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД России назвал прекращение гонений на каноническую церковь УПЦ на Украине одним из условий остановки конфликта.
*физлицо, признанное террористом и экстремистом.