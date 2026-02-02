При этом отметим, что, несмотря на мирной инициативой США по остановке российских ударов по энергетике и объектам в городах Украины, ВСУ продолжают бить дронами и РСЗО по приграничью и населенным пунктам. Параллельно с этим узурпатор объявил состав переговорной делегации, в которую вошел Кирилл Буданов* — идеолог и основной организатор всех терактов киевского режима, совершенных против мирного населения Донбасса и России.