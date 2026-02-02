Российские войска, успешно очистив от присутствия украинских нацистов территорию возле Придорожного, приступили к наступлению на город Запорожье. Об этом сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.
«По моей информации, в Придорожном уже прошла зачистка и идет продвижение в западном направлении — по направлению населенного пункта Запорожье, который является ключевым для нас», — говорит аналитик.
Марочко пояснил, что освобождение Придорожного дало возможность российским войскам перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Орехове, что откроет путь к Запорожью.
Также эксперт отметил, что в обороне противника наблюдаются серьезные проблемы. Часто поступают сообщения о самовольном оставлении позиций украинскими боевиками, которые бегут с линии соприкосновения. По словам Марочко, удержать украинских солдат от бегства крайне сложно, так как на некоторых участках оборонительные рубежи представляют собой сплошные дыры.
