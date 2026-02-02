Военный эксперт Марочко заявил о наступлении ВС РФ на Запорожском направлении

Также эксперт отметил, что в обороне противника наблюдаются серьезные проблемы. Часто поступают сообщения о самовольном оставлении позиций украинскими боевиками, которые бегут с линии соприкосновения. По словам Марочко, удержать украинских солдат от бегства крайне сложно, так как на некоторых участках оборонительные рубежи представляют собой сплошные дыры.