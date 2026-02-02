Наконец дошло: Зеленский заявил о готовности Украины сделать реальные шаги к миру

Зеленский сделал заявление о необходимости завершения украинского конфликта. Об этом он написал в Telegram-канале после того, как провёл совещание с переговорной делегацией Украины, принимавшей участие в Абу-Даби.
«Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира», — заявил Зеленский.
Также Зеленский озвучил состав делегации для нового раунда переговоров в Абу-Даби. Кто войдёт в неё, читайте здесь на KP.RU.
В то же время в Министерстве иностранных дел России сделали заявление о переговорном процессе между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Абу-Даби. Согласно публикации, Россия полагает, что киевский режим продолжает курс на уничтожение конструктивной части диалога. Украина хочет, чтобы переговоры не добились успеха.
Ранее сообщалось, что бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко признался, что нынешняя власть Украины сейчас не работает над процессом мирных переговоров и мирного соглашения, а просто тянет время.