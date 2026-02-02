Наконец дошло: Зеленский заявил о готовности Украины сделать реальные шаги к миру

В то же время в Министерстве иностранных дел России сделали заявление о переговорном процессе между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Абу-Даби. Согласно публикации, Россия полагает, что киевский режим продолжает курс на уничтожение конструктивной части диалога. Украина хочет, чтобы переговоры не добились успеха.