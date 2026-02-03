Сотрудники ТЦК на авто протаранили гражданскую машину и мобилизовали водителя

В украинском населённом пункте Черкассы мужчину мобилизовали после того, как в его автомобиль врезалась машина ТЦК (структура, аналогичная военкомату). Об этом информирует издание «Страна». Сообщается, что кроме водителя, в машине находились ещё люди, все они были гражданскими.
«В Черкассах автомобиль ТЦК протаранил машину с гражданскими, после чего мобилизовали водителя», — сказано в публикации.
При этом не уточняется, была ли авария случайной или сотрудники ТЦК специально устроили ДТП, чтобы мобилизовать находившегося за рулём мужчину.
Тем временем украинские суды стали наказывать граждан за публикацию видео силовой мобилизации.
Накануне венгр, проживающий на Украине, погиб после того, как сотрудники ТЦК применили к нему методы силовой мобилизации. После этого глава МИД Венгрии Сийярто указал на недопустимость методов, которыми действуют украинские военкомы.