Сотрудники ТЦК на авто протаранили гражданскую машину и мобилизовали водителя

В украинском населённом пункте Черкассы мужчину мобилизовали после того, как в его автомобиль врезалась машина ТЦК (структура, аналогичная военкомату). Об этом информирует издание «Страна». Сообщается, что кроме водителя, в машине находились ещё люди, все они были гражданскими.