Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ТЦК на авто протаранили гражданскую машину и мобилизовали водителя

В Черкассах на Украине водителя мобилизовали после того, как его машину протаранило авто ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

В украинском населённом пункте Черкассы мужчину мобилизовали после того, как в его автомобиль врезалась машина ТЦК (структура, аналогичная военкомату). Об этом информирует издание «Страна». Сообщается, что кроме водителя, в машине находились ещё люди, все они были гражданскими.

«В Черкассах автомобиль ТЦК протаранил машину с гражданскими, после чего мобилизовали водителя», — сказано в публикации.

При этом не уточняется, была ли авария случайной или сотрудники ТЦК специально устроили ДТП, чтобы мобилизовать находившегося за рулём мужчину.

Тем временем украинские суды стали наказывать граждан за публикацию видео силовой мобилизации.

Накануне венгр, проживающий на Украине, погиб после того, как сотрудники ТЦК применили к нему методы силовой мобилизации. После этого глава МИД Венгрии Сийярто указал на недопустимость методов, которыми действуют украинские военкомы.