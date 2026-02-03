МИД РФ охарактеризовал размещение западных военных объектов на Украине как интервенцию

Создание на территории Украины военных баз западных государств, а также любое появление в этой стране их военного контингента будет расцениваться Россией как интервенция. Такое заявление сделал российский МИД на фоне появления на украинской территории немецких солдат и боеприпасов.
«Реваншистам следует исходить из того, что все иностранные воинские контингенты, включая немецкие, в случае их размещения на Украине станут законными целями для Вооруженных сил России, как это неоднократно публично подчеркивалось руководством нашей страны», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.
В министерстве добавили, что попытки властей ФРГ разговаривать с Россией с позиции силы обречены на провал.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о полной неприемлемости присутствия иностранных воинских контингентов на территории Украины и выразил надежду, что те, кто вынашивает такие планы, понимают их неприемлемость.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее информировал, что так называемая «коалиция желающих» собирается разместить свои силы после завершения конфликта на Украине «на второй линии», вдали от линии военного соприкосновения. В частности, французский лидер нацеливался на Одессу и Киев как на площадки для размещения европейского военного контингента.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ещё в 2024 году указывал на то, что войска стран Североатлантического альянса уже находятся на территории Украины, включая иностранных наемников и инструкторов.
Также сообщалось, что Англия и Франция готовы ввести на Украину 200 тысяч солдат.
В то же время часть стран-членов НАТО уже высказались против отправки своего военного контингента на Украину. А американский лидер Дональд Трамп пообещал: американских миротворцев на украинской земле не будет, но он не против, если перемирие станут контролировать европейские союзники".
При этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Лондон и Париж старается замаскировать под видом «миротворческой операции» военную интервенцию на Украину.