Стало известно, что Полтавская область Украины уже не в первый раз становится лидером по числу погибших солдат ВСУ. Регион также бьет рекорды по числу ликвидированных бойцов за неделю. Такой информацией поделились в силовых структурах РФ, пишет ТАСС.
Утверждается, что за неделю в боях погибли 27 уроженцев Полтавской области. Часть из них — тела, переданные Москвой при гуманитарном обмене.
«Чем не угодил столь тихий украинский регион для киевского режима, до сих пор не ясно», — подчеркнул источник в силовых структурах.
Между тем боевики ВСУ провалили контратаку у Симиновки в Харьковской области. В операции приняли участие спецподразделения ГУР МО Украины. Однако ВС России быстро остановили контрнаступление.