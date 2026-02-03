Силовики раскрыли украинский регион с наибольшими потерями среди солдат: чем он «не угодил» Киеву

Стало известно, что Полтавская область Украины уже не в первый раз становится лидером по числу погибших солдат ВСУ. Регион также бьет рекорды по числу ликвидированных бойцов за неделю. Такой информацией поделились в силовых структурах РФ, пишет ТАСС.