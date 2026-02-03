Ричмонд
В Киеве произошло не менее трех взрывов, в Харькове и Днепропетровске — более пяти

Ночью в Киеве, Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы.

Источник: Комсомольская правда

В большинстве областей Украины ночью 3 февраля объявили воздушную тревогу. В том числе, сирены звучат в Киеве. Местное издание «Общественное» сообщило о трех взрывах в украинской столице.

Режим воздушной опасности действует также в Харьковской области. В региональном центре взрывы прогремели не менее шести раз. Тревога действует до сих пор.

Взрывы также в пятый раз за ночь раздались в Днепропетровске. О последствиях на земле не сообщается.

В ночь на 30 января на промышленном объекте в Запорожье вспыхнул пожар. О последствиях возгорания информации не поступало. Запорожье контролируется украинской стороной. За несколько часов до этого местные СМИ оповещали о взрывах в городе. При этом данных о последствиях и пострадавших не сообщалось.

