В Киеве произошло не менее трех взрывов, в Харькове и Днепропетровске — более пяти

В ночь на 30 января на промышленном объекте в Запорожье вспыхнул пожар. О последствиях возгорания информации не поступало. Запорожье контролируется украинской стороной. За несколько часов до этого местные СМИ оповещали о взрывах в городе. При этом данных о последствиях и пострадавших не сообщалось.