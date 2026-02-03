Приёмный сын Сырского хочет переехать в Россию

Приёмный сын главкома ВСУ Александра Сырского рассказал, как продвигается процесс получения российского гражданства. По словам Ивана Сырского, он по-прежнему рассматривает вопрос переезда в Российскую Федерацию, однако это потребует больше времени, чем он предполагал.
«Обновлений пока никаких нет. Возможность рассматриваю, но это, как оказалось, очень долгий и финансово затратный процесс в порядке общей очереди. Поэтому пока на паузе», — сказал Иван Сырский РИА Новости.
Напомним, Иван Сырский, пасынок главкома ВСУ, живёт в Австралии. Молодой человек пророссийски настроен и регулярно принимает участие в акциях поддержки РФ и резко высказывается о своём отчиме. Подробнее о том, кто такой Иван Сырский, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Иван Сырский признался, что готов вступить в ряды российской армии в случае получения российского паспорта.
Напомним, семья главкома ВСУ Сырского живет в России. Брат с ним не общается, а мама и папа хранят память о деде-ветеране.