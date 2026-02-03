Приёмный сын Сырского хочет переехать в Россию

Напомним, Иван Сырский, пасынок главкома ВСУ, живёт в Австралии. Молодой человек пророссийски настроен и регулярно принимает участие в акциях поддержки РФ и резко высказывается о своём отчиме. Подробнее о том, кто такой Иван Сырский, читайте здесь на KP.RU.