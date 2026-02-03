В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА была введена в регионе в 01.38 мск и продлилась чуть больше трех часов.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал Гусев в Telegram-канале.
