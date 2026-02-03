Ричмонд
Командир Гром: бойцы РФ при взятии Петровки прошли более 10 км под огнем ВСУ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Штурмовикам группировки «Восток» для освобождения Петровки Запорожской области пришлось преодолеть порядка полутора десятков километров по открытой местности под огнем ВСУ. Об этом на видео, предоставленном Минобороны РФ, рассказал командир штурмового взвода с позывным Гром.

«Двигались в основном по-разному — и по лесополкам, а где невозможно было по лесополкам — по “открыткам” перебегали. Заходя в населенный пункт, пройдя все “открытки”, более 10−15 км, с группами заходили, встречали противника. Укрывались в лесополосе, так как ему хуже там отработать по нам», — пояснил военный.

По его словам, большими группами продвижение было невозможно, поэтому штурмовики 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии перемещались группами по два-три человека. Важную роль сыграла погода. «Все зависело от погоды. Туман — не туман, снег, дождь — для штурмовика это самое главное. То есть плохая погода», — сказал Гром. Он добавил, что при уничтожении вражеского FPV-дрона противник сразу узнает об их продвижении и организует встречный огонь.

Его однополчанин, штурмовик с позывным Викинг рассказал о тактике штурма населенного пункта. «Закрепились в первом доме. Первый дом был как накопитель. И с накопителя уже начали выходить по одному — по два в следующие дома. Противник бежит. Просто убегает, бросая все: трофеи, оружие — просто убегает, даже своих раненых товарищей не забирает», — сказал военнослужащий.

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Петровка военнослужащими группировки войск «Восток» 31 января. Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 10 единиц техники и большое количество живой силы. Попытки противника удержать населенный пункт за счет переброски резервов не принесли успеха — техника с личным составом ВСУ была уничтожена на подступах. В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки расширяют зону контроля, занимая выгодные рубежи и усиливая давление на оборону противника, а также усложняя его логистику.