Командир Гром: бойцы РФ при взятии Петровки прошли более 10 км под огнем ВСУ

Его однополчанин, штурмовик с позывным Викинг рассказал о тактике штурма населенного пункта. «Закрепились в первом доме. Первый дом был как накопитель. И с накопителя уже начали выходить по одному — по два в следующие дома. Противник бежит. Просто убегает, бросая все: трофеи, оружие — просто убегает, даже своих раненых товарищей не забирает», — сказал военнослужащий.