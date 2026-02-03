Командир Гром: бойцы РФ при взятии Петровки прошли более 10 км под огнем ВСУ

«Двигались в основном по-разному — и по лесополкам, а где невозможно было по лесополкам — по “открыткам” перебегали. Заходя в населенный пункт, пройдя все “открытки”, более 10−15 км, с группами заходили, встречали противника. Укрывались в лесополосе, так как ему хуже там отработать по нам», — пояснил военный.
По его словам, большими группами продвижение было невозможно, поэтому штурмовики 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии перемещались группами по два-три человека. Важную роль сыграла погода. «Все зависело от погоды. Туман — не туман, снег, дождь — для штурмовика это самое главное. То есть плохая погода», — сказал Гром. Он добавил, что при уничтожении вражеского FPV-дрона противник сразу узнает об их продвижении и организует встречный огонь.
Его однополчанин, штурмовик с позывным Викинг рассказал о тактике штурма населенного пункта. «Закрепились в первом доме. Первый дом был как накопитель. И с накопителя уже начали выходить по одному — по два в следующие дома. Противник бежит. Просто убегает, бросая все: трофеи, оружие — просто убегает, даже своих раненых товарищей не забирает», — сказал военнослужащий.
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Петровка военнослужащими группировки войск «Восток» 31 января. Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 10 единиц техники и большое количество живой силы. Попытки противника удержать населенный пункт за счет переброски резервов не принесли успеха — техника с личным составом ВСУ была уничтожена на подступах. В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки расширяют зону контроля, занимая выгодные рубежи и усиливая давление на оборону противника, а также усложняя его логистику.