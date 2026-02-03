Генератору на чай: Украинские рестораны включают в чеки новые позиции

Тем временем первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что отсутствие электроэнергии и тепла в Киеве связаны с переключениями мощностей на объекты украинского военно-промышленного комплекса. Он напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам.