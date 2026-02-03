Генератору на чай: Украинские рестораны включают в чеки новые позиции

Украинские рестораны начали включать в чеки оплату за использование генератора. Если они делают это без предварительного согласования с клиентом, то могут подвергнуться штрафам.
«Учреждения общественного питания, которые добавляют к счетам отдельную плату за использование генераторов без предварительного согласования с клиентом, нарушают законодательство о защите прав потребителей и могут получить штраф в размере 30% от заказа», — сказано в релизе украинской компании по автоматизации ресторанов.
Накануне в энергетической сети Украины произошло каскадное отключение, которое повлекло масштабный блэкаут. Об этом заявил глава Минэнерго республики Денис Шмыгаль.
Тем временем первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что отсутствие электроэнергии и тепла в Киеве связаны с переключениями мощностей на объекты украинского военно-промышленного комплекса. Он напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам.