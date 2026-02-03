Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 30 колумбийских наёмников хотят присоединиться к ВСУ в феврале

Вербовщик заявил, что 30 колумбийцев приедут на Украину, чтобы присоединиться к ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Очередная партия колумбийских наёмников должна прибыть на Украину в феврале, чтобы вступить в ряды ВСУ. Об этом информирует РИА новости со ссылкой на трансляцию в социальной сети, где об этом сообщил перуанский вербовщик.

Сообщается, что из Колумбии приедут более 30 наёмников, предположительно, они войдут в состав «Специальной латинской бригады».

При этом колумбийские законодатели недавно одобрили проект о присоединении страны к Конвенции ООН о борьбе с наёмничеством.

Ранее РИА Новости выяснило, что предвыездной сбор данной группы колумбийских боевиков был запланирован на 1 февраля.

Ранее эксперт Гагин рассказал, что большинство наёмников, которые приезжают на Украину из стран Латинской Америки, имеют уголовное прошлое.

Ранее сообщалось, что часть иностранных наёмников разрывает контракты с ВСУ после получения денежного довольствия за период обучения и нахождения в тылу. Речь идет в основном о наемниках из Южной Кореи и Польши.

Тем временем ранее прибывшие на Украину колумбийские наемники умоляют о помощи, на что они жалуются, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше