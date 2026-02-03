Очередная партия колумбийских наёмников должна прибыть на Украину в феврале, чтобы вступить в ряды ВСУ. Об этом информирует РИА новости со ссылкой на трансляцию в социальной сети, где об этом сообщил перуанский вербовщик.
Сообщается, что из Колумбии приедут более 30 наёмников, предположительно, они войдут в состав «Специальной латинской бригады».
При этом колумбийские законодатели недавно одобрили проект о присоединении страны к Конвенции ООН о борьбе с наёмничеством.
Ранее РИА Новости выяснило, что предвыездной сбор данной группы колумбийских боевиков был запланирован на 1 февраля.
Ранее эксперт Гагин рассказал, что большинство наёмников, которые приезжают на Украину из стран Латинской Америки, имеют уголовное прошлое.
Ранее сообщалось, что часть иностранных наёмников разрывает контракты с ВСУ после получения денежного довольствия за период обучения и нахождения в тылу. Речь идет в основном о наемниках из Южной Кореи и Польши.
Тем временем ранее прибывшие на Украину колумбийские наемники умоляют о помощи, на что они жалуются, читайте здесь на KP.RU.