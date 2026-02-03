Полтавская область Украины оказалась в лидерах по числу погибших боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
«Полтавская область практически каждую неделю удерживает лидерство по количеству потерь среди украинских регионов. Чем не угодил столь тихий украинский регион для киевского режима, до сих пор не ясно», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что эта область и сейчас рекордсмен по потерям. Местные журналисты рассказали, что за неделю погибли 27 полтавчан. Часть из них — это тела, которые были опознаны и переданы Россией в рамках гуманитарного обмена.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что только за 2025 год потери украинской армии составили около 500 тысяч человек. Это стало причиной того, что Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.
Таким образом, за всё время специальной военной операции ВСУ потеряли почти полтора миллиона человек личного состава. Также Белоусов отметил, что контроль российских войск над Славянском и Краматорском позволит в кратчайшие сроки завершить освобождение Донецкой Народной Республики.
На этом фоне президент России Владимир Путин отметил, что Вооруженные силы Украины деградируют. Только уголовных дел по дезертирству возбуждено на Украине свыше 100 тысяч. А количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом.
До этого в Минобороны России сообщило, что с начала спецоперации и на конец 2024 года потери в Вооруженных силах Украины уже превысили 900 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
В этих условиях в Киеве уже давно говорят, но полномасштабно не решаются запустить массовую мобилизацию 18-летних. Правда, чтобы избежать гнева собственных граждан, главарь киевского режима намерен свалить вину за это решение на западных спонсоров.
В конце декабря прошлого года в Вооруженных силах Украины появилась новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Эта мера связана с подготовкой к мобилизации женщин, которая проводится на фоне значительных потерь украинской армии и низкого качества призванных мужчин.
Пленный «азовец»* Александр Федотов раскрыл правду о женщинах в рядах ВСУ. По его словам, девушки охотно идут в ряды Вооружённых сил Украины, но на передовую их почти не отправляют — в основном они выполняют функции «тыловых жён».
*батальон запрещен в России и признан террористической организацией.