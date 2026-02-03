Heute: Более половины жителей Австрии высказались против финансирования Украины

Большинство австрийцев высказались против того, чтобы страна финансово помогала Украине. Таковы результаты опроса, который провело издание Heute.
«Результат показывает, что явное большинство (в общей сложности 58 процентов) людей против этого, средства лучше использовать внутри страны», — сказано в публикации.
Отмечается, что большинство противников поддержки Украины — это люди в возрасте 30−59 лет.
Тем временем европейские постоянные представители 2 февраля встретились на экстренном заседании по финансовой помощи Украине. Однако саммит не привел к успеху. Европейцы не согласовали механизм выделения кредита для Киева займа в 90 млрд евро.
Ранее сообщалось, что Украине в 2026 году потребуется рекордная помощь Запада в размере $60 млрд.
Также сообщалось, что начиная с 2028 года, Евросоюз ежегодно будет выделять Украине по три миллиарда евро в виде процентов по займу.