Ночью 3 февраля в Каменском районе Ростовской области сбили дрон

В Ростовской области сбили БПЛА в Каменском районе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 3 февраля, в Ростовской области при отражении воздушной атаки уничтожили беспилотник в Каменском районе. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — написал Юрий Слюсарь.

Ранее, в ночь на 2 февраля, в небе над Ростовской областью также сбивали БПЛА — атаку отражали на севере региона, в Миллеровском и Чертковском районах. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в январе губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что при воздушной атаке ранения получили четыре человека в Ростове и Мясниковском районе. Среди них — четырехлетний ребенок. Всех пострадавших доставили в ростовскую БСМП.

