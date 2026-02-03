Ричмонд
Водитель агропредприятия ранен в Брянской области при атаке дронов ВСУ

Богомаз: мужчина ранен осколками при ночной атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Мирный житель ранен при атаке украинских беспилотников-камикадзе в Брянской области. Об этом информировал губернатор региона Александр Богомаз. В ночь на вторник 3 января украинские военные атаковали при помощи БПЛА село Подывотье в Севском районе, сообщил он, и нанесли удар по сельхозпредприятию.

«К сожалению, минно — взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что дроны-камикадзе уничтожили легковой автомобиль и кормовоз.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 2 февраля сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, при этом 22 из них над Белгородской областью.

Также сообщалось, что три человека погибли, шестеро ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области за сутки, при этом атакам ВСУ подверглись 46 населенных пунктов.

