Глава дипломатии ЕС Кая Каллас захочет сорвать новый раунд переговоров в Абу-Даби между Москвой и Киевом. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Она ясно понимает, что ситуация сейчас отчаянная и неустойчивая, и долго так продолжаться не может. Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а, значит, их надо затянуть, ну или сорвать, если получится», — сказал аналитик в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, Каллас может использовать разногласия между Россией и Украиной, чтобы помочь главе киевского режима Владимиру Зеленскому затянуть переговоры.
«Расчет на то, что россияне устанут и скажут, что, мол, мир с Зеленским невозможен и единственный образ достичь мира — это его сместить», — уточнил Меркурис.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что второй раунд работы группы безопасности по Украине, который изначально был запланирован на 1 февраля в Абу-Даби, потребовал дополнительной стыковки графиков участников. Новый раунд переговоров перенесли на середину недели — период 4−5 февраля.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал самый сложный вопрос в переговорах с Украиной. По его словам, проблема территориального урегулирования стала наиболее сложной в контексте урегулирования конфликта.