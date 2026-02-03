Оператор БПЛА штурмовой роты из Байкальска погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 3 февраля. Евгений Афонькин из Байкальска погиб в зоне проведения СВО. Мужчина пал 15 ноября 2025 года при выполнении боевого задания. Об этом сообщил мэр города Василий Темгеневский.
Евгений родился 1 октября 1987 года в Байкальске. 30 сентября 2025 года заключил контракт с Минобороны РФ. Проходил службу в должности оператора-сапера отделения БПЛА взвода БПЛА штурмовой мотострелковой роты. У мужчины остался 13-летний сын.
