МИД: РФ учтет террористические шаги Украины в своей переговорной позиции

РФ в ходе переговоров с Украиной учтет совершение атаки на резиденцию Путина.

Источник: Комсомольская правда

При определении своей переговорной позиции Москва будет учитывать террористические шаги Киева, в том числе совершение атаки на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сказано на сайте Министерства иностранных дел РФ в ответах на вопросы СМИ, направленные к пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

«Во многих странах смогли еще раз убедиться в террористической сущности клики Владимира Зеленского… Разумеется, все эти шаги Киева и его кураторов учитываются при определении нашей переговорной позиции», — сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, в министерстве отметили недопустимость терроризма в любой форме. В сообщении говорится, что подобные методы не способствуют политическому и дипломатическому разрешению конфликта.

Напомним, МИД России также назвал прекращение гонений на каноническую церковь УПЦ на Украине одним из основных условий остановки конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Москва продолжит добиваться прекращения гонений на церковь в контактах с Вашингтоном.

