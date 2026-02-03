МИД: РФ учтет террористические шаги Украины в своей переговорной позиции

При определении своей переговорной позиции Москва будет учитывать террористические шаги Киева, в том числе совершение атаки на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сказано на сайте Министерства иностранных дел РФ в ответах на вопросы СМИ, направленные к пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.