Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.
«Оборона ВСУ буквально трещит по швам, личный состав бежит…, бросая вооружение», — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что на оставленных украинскими войсками позициях обнаруживают пустые бутылки от спиртного и средства индивидуальной защиты.
Ранее сообщалось, что военные украинской армии опасаются переноса боевых действий в Сумской области в районы, покрытые густым лесом и изрезанные глубокими оврагами. Если российские войска закрепятся в лесах к концу весны, ВСУ никак не смогут вернуть утраченные позиции.
ВСУ уже перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, которая в итоге потеряла все свои ракеты от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.