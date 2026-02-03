В Белгородском приграничье с начала 2026 года из-за атак ВСУ погиб 21 житель

Гладков отметил, что в понедельник, 2 февраля, встречался с руководителями силовых структур, а утром во вторник, 3 февраля, встретится с подразделениями «Орлан», «БАРС-Белгород», а также с главами приграничных муниципалитетов и представителями Минобороны РФ. По его словам, в ходе встреч собираются проработать вопросы усиления защиты, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности.