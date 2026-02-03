В Белгородском приграничье с начала 2026 года из-за атак ВСУ погиб 21 житель

В приграничье Белгородской области с начала этого года погиб 21 мирный житель, 98 человек получили ранения, из них шестеро детей. Такое заявление сделал губернатор Вячеслав Гладков, отметив, что ситуация в регионе «остается крайне сложной».
«С начала года, с 1 января 2026 года, у нас, к большому горю, погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них 6 детей. Сравнивая с 2025 годом, у нас выросло число погибших в 10 раз», — написал глава региона на платформе Max.
Гладков отметил, что в понедельник, 2 февраля, встречался с руководителями силовых структур, а утром во вторник, 3 февраля, встретится с подразделениями «Орлан», «БАРС-Белгород», а также с главами приграничных муниципалитетов и представителями Минобороны РФ. По его словам, в ходе встреч собираются проработать вопросы усиления защиты, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о потерях среди мирного населения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. По его словам, были убиты по меньшей мере 1 065 мирных жителей России, а пострадали не менее 6 483.