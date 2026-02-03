В российских войсках создали роту робототехнических комплексов

В разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса Вооружённых Сил РФ сформирована рота наземных робототехнических комплексов (НРТК), предназначенных для снабжения и огневой поддержки. Об этом сообщил начальник штаба бригады, известный под позывным «Моряк».
Он подчеркнул, что в настоящее время активно развиваются эти технологии, и уже создана специализированная рота, которая обеспечивает доставку боеприпасов, ракетные удары и медицинское снабжение.
«Мы постоянно совершенствуем наши комплексы и проводим их апробацию», — добавил «Моряк».
Старший инструктор по НРТК с позывным «Многоликий» уточнил, что в бригаде используются три модификации комплексов: «Челнок», «Омич-2» и «Курьер». Эти платформы могут быть как колёсными, так и гусеничными, и оснащаются различным вооружением в зависимости от задач. Они задействованы более чем на 30 маршрутах.
«Основное преимущество НРТК — это сохранение жизней наших бойцов и возможность быстро доставлять грузы, которые раньше приходилось переносить вручную неделями. Теперь это занимает считанные часы», — пояснил «Многоликий».
За последние полгода было совершено 350 рейсов, перевезено более 120 тонн боеприпасов и других грузов. Время доставки сократилось на 80%, а объём перевозимых грузов увеличился на 80%. Он также отметил, что для поражения противника применяется первая версия «Курьера», оснащенная пулемётом НСВТ и гранатомётом АГС.
Начальник учебного центра бригады под позывным «Азарт» подчеркнул, что вся новая техника проходит испытания на полигоне, а экипажи отрабатывают как стандартные, так и нестандартные ситуации.