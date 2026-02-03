В российских войсках создали роту робототехнических комплексов

Старший инструктор по НРТК с позывным «Многоликий» уточнил, что в бригаде используются три модификации комплексов: «Челнок», «Омич-2» и «Курьер». Эти платформы могут быть как колёсными, так и гусеничными, и оснащаются различным вооружением в зависимости от задач. Они задействованы более чем на 30 маршрутах.