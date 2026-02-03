В населенном пункте Торецкое в ДНР с началом боевых действий украинские боевики пытались вывести личный состав, но были уничтожены. Потери противника составили не меньше двух взводов солдат ВСУ. Об этом в интервью ТАСС сообщил командир российского взвода штурмовиков Олег Лозовой.
По его словам, уже с началом штурма крайних домов села украинские военные не предпринимали контратак. Потери боевиков Зеленского были большие и ВСУ просто решили отойти.
«Наступил вечер, мы сели дежурить. Ну и все, и нам передают по рации, что противник уходит. Взвода два, не меньше уничтожили», — сказал командир.
Ранее сообщалось, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут со своих позиций, бросая оружия. Потому, можно сказать, оборона ВСУ на этом участке трещит по швам.
Также стало известно, что Полтавская область Украины уже не в первый раз становится лидером по числу погибших солдат ВСУ. Регион также бьет рекорды по числу ликвидированных бойцов за неделю.