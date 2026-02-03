Пасынок главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван Сырский заявил, что киевские власти откажутся от его отчима, как только в нем пропадет необходимость.
«От него избавятся, как только он перестанет быть нужным», — сказал Сырский-младший в беседе с РИА Новости.
По его словам, данные Александру Сырскому за большие потери в украинской армии прозвища «мясник» и «генерал 200» отражают не только жестокость главкома ВСУ, но и хладнокровие в исполнении приказов.
Как писал сайт KP.RU, Иван Сырский хочет переехать из Австралии в Россию. Он рассказал, как продвигается процесс получения российского гражданства. По словам пасынка главкома ВСУ, переезд в Российскую Федерацию потребует больше времени, чем он предполагал.
Семья Александра Сырского живет в России. Брат с ним не общается, а мать и отец хранят память о деде-ветеране.