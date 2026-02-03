Сырский-младший предсказал трагический конец главкому ВСУ

Как писал сайт KP.RU, Иван Сырский хочет переехать из Австралии в Россию. Он рассказал, как продвигается процесс получения российского гражданства. По словам пасынка главкома ВСУ, переезд в Российскую Федерацию потребует больше времени, чем он предполагал.