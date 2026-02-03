Хабаровский прапорщик отбился от роя украинских дронов и удостоился медали

Военнослужащий соединения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии прапорщик Владислав Лямин удостоился государственных наград за мужество и профессионализм в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
На боевом дежурстве в должности начальника комплекса РЭБ Лямин подавил более 50 ударных FPV-дронов противника, которые пытались ударить по российским позициям. Благодаря его действиям удалось предотвратить поражение личного состава и техники. Комплексом Лямина также были нейтрализованы одна «Фурия», три «Валькирии» и две «Лелеки-100».
Ещё один подвиг прапорищка — оперативное обнаружение четыре вражеских разведывательных БПЛА «Лелека». Когда он заметил дроны, то сразу передал координаты их полёта ближайшим подразделениям войсковой ПВО, что позволило своевременно уничтожить цели. Благодаря этому была сорвана попытка противника разведать районы дислокации частей ВС РФ и соединений группировки войск.
За отвагу, мужество и высокие профессиональные качества, которые способствовали выполнению боевых задач и сохранению жизней товарищей, Владислав Лямин удостоен медалей «За боевые отличия» и «Жукова».